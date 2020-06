Hatodik alkalommal aratott sikert az ABB egyetemi női mentorprogramja

forrás: Prím Online, 2020. június 15. 11:40

A női mentorprogram célja, hogy erősítse a nők részvételét és növelje a munkavállalási kedvüket műszaki területeken, és lehetőséget adjon, hogy a női hallgatók már tanulmányaik során megismerkedhessenek egy nemzetközi cég működésével, szolgáltatásaival és karrierlehetőségeivel.

A pályázat a 2. és 3. éves BSc, 4. vagy 5. éves MSc női hallgatóknak szól, akik aktív - nappali, esti, levelező, aktív féléves - hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek valamely magyarországi műszaki főiskolán vagy egyetemen. Az ABB HR szakemberei a beérkező pályázatok értékelésénél figyelembe veszik a jelentkezők motiváltságát, szakmai rátermettségét, valamint angol nyelvtudását. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a korábbi tanulmányi versenyeken elért eredmény, és a felsőoktatási szakmai tevékenységben való részvétel.

A kiválasztott pályázók érdeklődésük és szakterületük alapján dedikált mentorokat kapnak a cég vezetői és szakemberei személyében, akikkel közösen egyeztetett konzultációkon vehetnek részt a program időtartama alatt. A nyertesek az ezt követő 5 hónapban betekintést nyerhetnek egy multinacionális cég mindennapjaiba, hiszen havi egy alkalommal különböző témájú, félnapos programokat kínál nekik az ABB. Ezáltal gyárlátogatáson vehetnek részt, találkozhatnak az ABB női vezetőivel, megismerhetik a különböző területeken dolgozó kollégák karrierútjait, illetve HR szakemberektől személyes konzultáció keretében tanácsot kaphatnak a későbbi elhelyezkedéshez. Mindemellett arra is jut idő, hogy a műszaki pályához szorosan kapcsolódó képességeket, készségeket is fejlesszék és ily módon gyakorlati példákon keresztül megismerkedjenek a projektmenedzsment, vezetés, vagy prezentálás rejtelmeivel. Gyakran előfordul, hogy a program alatt, vagy a későbbiekben valaki gyakornokként csatlakozik is az ABB csapatához – ahogy ez idén is történt.

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a mentorokkal való találkozók március közepétől online beszélgetések formájában valósultak meg.

„2020 a hatodik év, hogy sikeresen valósítjuk meg női mentorprogramunkat, melynek célja a nők szakmai részvételének és elfogadásának erősítése a műszaki pályákon. Örömmel tapasztaljuk, hogy az elmúlt években növekedett a műszaki tanulmányokat folytató női hallgatók száma. Nagyon erős jelentkezőkkel kezdtük meg a kiválasztási folyamatot, így végül programunk nem a tervezett 5, hanem 8 résztvevővel indult el. A COVID 19 járványhoz kapcsolódó óvintézkedéseket betartva, a program utolsó három konzultációja során ABB mentoraink online platformon is sikeresen adták át a szakmai tapasztalataikat.” – mondta el Taira-Julia Lammi az ABB Kft. ügyvezető igazgatója.

A programban részt vevő nyolc hallgató érdekesnek és hasznosnak ítélte meg a mentori találkozókat. Összességében úgy vélték, hogy a program által olyan kompetenciákhoz jutottak, melyek hasznosak a mérnöki szakterületen való elhelyezkedés szempontjából. Áttekinthették egy sokoldalú nemzetközi cég működését a munkavállalók szemszögéből: a különböző mérnöki pályán dolgozó munkatársak életútjának és karrierjének megismerése által betekintést nyerhettek egy adott pozíció által kínált lehetőségekbe és kihívásokba. Emellett nagyra értékelték, hogy a mentorprogramot követően lehetőségük van gyakornokként munkába állni az ABB-nél.

