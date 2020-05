A T1 hivatalos kijelzőpartnere lett a Samsung

forrás: Prím Online, 2020. május 27. 19:47

„Nagy öröm számunkra, hogy együttműködhetünk egy olyan kiemelkedő, professzionális e-sport szervezettel, mint a T1, és mostantól hivatalos kijelzőpartnerként segíthetjük őket újabb sikerek elérésében – mondta el Hyesong Ha, a Samsung vizuális kijelzők üzletágának alelnöke. – Odyssey monitor kínálatunk a legújabb gaming innovációkat kínálja a játékosoknak. A villámgyors megjelenítés, az egyedi ívelt kijelző és a kényelmes kialakítás megadhatják azt a versenyelőnyt a profi e-sportolóknak, amelyre az igazán nehéz helyzetekben szükségük van.”

A T1 kiemelkedően sikeres League of Legends csapata az egyik legelismertebb profi e-sport csapat a világon, az egyetlen, amely három világbajnoki címet szerzett. A szervezet mellettük a kompetitív gaming számos ágában rendelkezik profi csapattal vagy egyéni játékossal, mint például a Valorant, a Fortnite, a Dota 2, a PUBG, a Super Smash Bros., a Hearthstone, az Apex Legends, az Overwatch vagy a FIFA Online 4.

„A professzionális e-sport legmagasabb szintjén a technológia és a megfelelő eszközök jelenthetik a különbséget győzelem és vereség között – mondta el Joe Marsh, a T1 vezérigazgatója. – A Samsung partnereként versenyzőinket a legújabb, csúcstechnológiás monitorokkal készíthetjük fel. A világ egyik első 1000R-es ívelt monitoraként az Odyssey rendkívül gyors válaszidőt és frissítési rátát kínál, így biztosak vagyunk benne, hogy játékosainknak minden eszköz a rendelkezésére áll ahhoz, hogy kihozhassák magukból a maximumot.”

A megállapodás keretében promóciós tevékenységek egész során keresztül működik együtt a Samsung és a T1 világhírű League of Legends csapata. A legnagyobb rajongók még ebben az évben közönségtalálkozón ismerhetik meg a játékosokat és láthatják a Samsung Odyssey monitorokat akció közben. Az eseményt követően a Samsung a T1 Youtube csatornáján mutatja be a csapat legjobb pillanatait és a The Locker Room sorozatot, így minden rajongó megismerheti a T1 csapat legújabb eredményeit, valamint a Samsung egyedülálló monitor-technológiáját.

A promóciókon túl a Samsung Odyssey G9 és G7 monitorok megtekinthetőek lesznek a Samsung Player Loungeban a T1 hamarosan nyitó szöuli főhadiszállásán. Az Odyssey monitorokkal bármelyik T1 csapat, játékos és segítő még jobb teljesítményt, precizitást és produktivitást érhet el, legyen szó akár játékról vagy tartalomgyártásról.

„Megtisztelő, hogy a Samsung a legmagasabb osztályú monitoraival támogatja a T1 csapatait – mondta Lee “Faker” Sang-hyeok. – Alig várom, hogy kipróbálhassam az új Odyssey monitorokat, amint beköltöztünk az új T1 központba.”

A Samsung G7 és G9 monitorok 2020 augusztusától érhetőek el Magyarországon. Az eszközökről további információ a https://www.samsung.com/hu/monitors/odyssey-g7-c32g75t/ oldalon érhető el.

* Az IDC, gaming monitorokra vonatkozó 2019 Q4-es, negyedéves Gaming Tracker előrejelzése alapján.