Az LG folyamatosan nyeri az EISA elismeréseit

forrás: Prím Online, 2019. augusztus 15. 18:03

Idén is elismerte az LG Electronics (LG) szórakoztató elektronikai termékeit az Európai Kép- és Hangszövetség (European Imaging and Sound Association — EISA). A 29 ország 55 meghatározó audiovizuális szaklapját képviselő szervezet idei díjátadóján négy LG terméket — egy OLED és egy nanocellás televíziót (OLED65E9 és 65SM9000 modellek), egy hangprojektort (SL8YG modell) és egy XBOOM Go hangszórót (PK7 modell) — díjaztak kiemelkedő teljesítményük, innovatív formatervezésük és a felhasználóknak nyújtott hozzáadott értékük alapján.