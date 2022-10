Ezeket érdemes tudni, ha tévét keresünk sportnézéshez

forrás: Prím Online, 2022. október 31. 10:22

Kevesebb, mint egy hónap van hátra, amíg a világ és természetesen az ország futballrajongó tekintetei a televíziókészülékekre tapadnak. Ha eljön a nagy meccsek ideje – legyen szó bármilyen sporteseményről – a sportkedvelőknek olyan tévére van szükségük, amely a lehető legnagyobb részletességgel képes közvetíteni a gyors akciókat. Az alapok természetesen itt is fontosak (tévéméret, betekintési szög stb.), de a választásnál egy sor tényezőre kell még külön figyelmet fordítanunk. Az Euronics szórakoztató elektronikai szakértője összegyűjtötte, mik is ezek.

A pillanat megragadása

Legyen szó egy mesteri cselről, egy vetődésről vagy éppen egy gyors passzról, a fociban a pillanat tört része alatt történnek az események. Ahhoz, hogy semmiképp ne maradjunk le ezekről a mozzanatokról, a megvásárolandó tévékészülék legfontosabb jellemzői a válaszidő és a frissítési sebesség, amelyek azt szabályozzák, hogy a tévé képes-e elmosódás nélkül továbbadni a pályán történteket. A válaszidő ezredmásodpercben méri, hogy a képpontok (pixelek) milyen gyorsan képesek színt váltani. A gyorsabb válaszidő finomabb részletességet eredményez. A legjobb tévék válaszideje 0,2 ms és 4 ms között van, a 10 ms-nál lassabbak kerülendők. A frissítési sebességet hertzben mérik, és azt tudhatjuk meg belőle, hogy a tévé másodpercenként hány képet képes megjeleníteni. A leggyakoribb tényleges frissítési frekvenciák a 60 Hz és a 120 Hz. Az utóbbi természetesen jobb képminőséget biztosít, de jelentősen nagyobb anyagi ráfordítást is jelent.

Milyen kijelzőtechnológiát válasszunk?

A legtöbb ma alkalmazott technológia megfelelő egy hangulatos meccsnézéshez. Általánosságban elmondható, hogy az OLED TV-k esetében tökéletes fekete adja a színek erejét és a kontrasztot, míg egy QLED készüléknél a világos színek jelennek meg rendkívül nagy fényerővel. Így egy sötétebb szobában az OLED adja a legjobb élményt sportnézésnél is. Világos szobákban a QLED TV-k jelentik a legjobb választást. Másként fogalmazva az OLED sötétjei mélyebbek, a QLED világosai világosabbak, így a napfényben is jobban ragyognak. A sportnak fényesnek és ütősnek kell lennie, ezért a közvetlen napfénnyel megvilágított szobák esetén ezek előnyben részesíthetők. Ezen kívül az Euronics szakértője kiemeli a miniLED, microLED, QNED, LaserLED technológiákat is, ezek a panelek magasabb szintű élményt nyújtanak a sportközvetítések során. E technológiák esetében többnyire a készülékek betekintési szöge – a szög, amelynél a kép minősége észrevehetően romlani kezd, például, ha oldalról nézzük a kijelzőt – is ideális értékeket mutat. Ha nagy meccsnéző partira készülünk, ahol sokan, több irányból nézik a meccset, erre az értékre mindenképp figyeljünk.

Minél nagyobb, annál jobb?

Attól függ. E tekintetben gondoljuk át, mekkora "nézőtér" áll rendelkezésünkre. Természetesen érdemes nagyképernyőn követnünk a meccseket, ugyanakkor túlzásba sem jó esni, hiszen, ha túl közel ülünk egy nagyméretű tévéhez, a fejünket kapkodva lemaradhatunk a legfontosabb pillanatokról. Egy kis, hangulatos lakásban még egy közepes méretű kijelző is tökéletes választás lehet. Ne feledjük, a képátló másfél-kétszerese az ideális nézési távolság. Ezzel kalkuláljunk az elérhető hely tükrében. Például egy 55”-es kijelző esetén ez körülbelül 2 méteres távolságot jelent.

A televízió extra funkciói

Egy Smart TV a hétköznapok során is hasznos funkciókkal bír (pl.: időjárás, hírek, stream csatornák, játékok), de vannak olyan okos megoldások is, amik a meccsnézésnél tehetnek szolgálatot. E készülékek esetében akár emlékeztetőket is rögzíthetünk, sőt van olyan gyártó is, akinek tévéjén beállíthatjuk, hogy kedvenc csapataink mérkőzéseinek időpontjára figyelmeztessen, és a meccsekről további információkat is automatikusan megkaphatunk tévénken. Hasznos lehet az is, ha olyan televíziót választunk, mely képes adattárolóra rögzíteni tartalmakat, így a meccset megállíthatjuk, ha ki kell mennünk a szobából, egy-egy gólt, egyéb mozzanatot magunk is újra lejátszhatunk, később újra nézhetünk. Fontos, hogy a tévénk beállításai is megfelelőek legyenek a sportközvetítésekhez. A televíziók menüjében többnyire fellelhető üzemmódokkal (pl. normál, mozi, sport, dinamikus) a tévén nézett tartalom típusához igazíthatjuk a látványt és a hangot is.

Mekkora kiadással kalkuláljunk?

Talán ez a kérdés az, ami a legtöbbeket érdekli. Szerencsére ma már minden árkategóriában kiváló minőségű kijelzők közül lehet választani. Már egy belépő szintű készülék esetén is választhatunk olyat, amin élmény lesz a meccsnézés. A jó ár-érték arány kiválasztásánál az Euronics a következő árszinteket javasolja: 32” készüléket 60-100 ezer, 40” méretűt 120-200 ezer, 55 colosat pedig 180-350 ezer forint körül keressünk, az ennél nagyobb készülékek 250 ezer forintnál kezdődnek, illetve természetesen az árnak csak a képzeletünk és a pénztárcánk szabhat határt.

Ez is fontos: a fogyasztás

Az okostévék fogyasztása 40-50 kWh/év körül kezdődik a kisebb, 40" körüli méretek esetében. Egy tipikus SMART TV a népszerű 55"-es méretben körülbelül 100 kWh/év fogyasztást jelent, ha pedig egy hatalmas méretű, 75-85"-es tévét keresünk, akkor az akár a 200 kWh/év körüli értéket is elérhet. Ez a kérdés a jelenlegi energiaárak mellett, és persze a környezetünk szempontjából is egyre fontosabb, amiben a képátló mellett az energiacímke is fontos támpontot adhat, hiszen egyes tévékészülékek azonos képátló mellett alacsonyabb energiafogyasztással rendelkeznek, mint mások.

A fogyasztást a megjelenítési mód is befolyásolhatja. A dinamikus vagy HDR üzemmód jó fényerőt és nagy kontrasztot biztosít, másrészt azonban több energiát fogyaszt, mint az energiatakarékos/ECO üzemmód. Ugyanakkor bármilyen igényünk is van a jövőbeli tévénkkel kapcsolatban, megtalálhatjuk az energiatakarékos megoldást, csak nézzük az energiacímkét! A kezdeti nagyobb beruházás a magasabb kategóriájú készülék esetén az energiafogyasztás megspórolásával megtérül.

Kiváló hang = kiváló hangulat

Általános jelenség, hogy a televíziók egyre vékonyabbak, a dizájn pedig sokszor a hangminőség rovására mehet. Bár a gyártók igyekeznek a beépített hangszórók minőségét is folyamatosan növelni, az Euronics szakértői mindenképpen ajánlják, hogy a lelátói hangulat otthonunkba csempészése érdekében szerezzünk be egy minőségi hangprojektort is. Egy különálló hangsugárzó mindig emel az élményen. Erre érdemes költenünk akár a „mindennapi” szórakozásunk érdekében is, hiszen egy film nézése is izgalmasabb jó minőségű hanggal.