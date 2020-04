Tömegével váltanak e-aláírásra a vállalatok a járványhelyzet miatt

forrás: Prím Online, 2020. április 1. 16:34

„A járvány extrém módon növelte az igényeket. Tömegével fordulnak hozzánk a vállalatok és igényelnek e-aláírást a dolgozóknak. Mindez racionális döntés, hiszen csak így biztosítható, hogy tartósabb karantén vagy otthoni munkavégzés esetén is alá legyenek írva jogilag is elismert módon a szükséges iratok, intézkedések, szerződések. Vannak olyan vállalatok, amelyek egyszerre 30-50 dolgozónak váltanak most ki e-aláíró tanúsítványt, de olyan partner is akadt, aki egyszerre több száz e-aláíró tanúsítványt igényel” – mondta el Somkuti András a Docler Holding elnök-vezérigazgatója és az e-aláírásspecialista NETLOCK ügyvezetője. „Az ügyfélszolgálatunk terhelése többszöröse a megszokottnak, de egyelőre bírjuk a nyomást. Azonban érdemes gyorsan lépnie minden cégnek, amely szeretne időben váltani” – tette hozzá.

Csak egy számítógép vagy okostelefon kell, és jogilag hiteles módon aláírhatunk a digitális térben

Az e-aláírás jogilag éppen olyan hiteles, mintha tollal, papíron írtunk volna alá, azonban nincs szükség személyes jelenlétre, nyomtatására, papírra, az aláírt dokumentumok postázására. A cégvezető bárhol, bármikor, akár tömegesen is hitelesíthet dokumentumokat a digitális térben. Ajánlatok, tenderek, megrendelések, szerződések, adó- és munkaügyi dokumentumok írhatók alá egy online kapcsolattal rendelkező eszköz – PC, notebook, okostelefon vagy táblagép – segítségével.

Olyan egyszerű és biztonságos, mint a netbank

Az elektronikus aláírás folyamata rendkívül egyszerű és biztonságos, hasonló egy netbanki szolgáltatáshoz. Egy webes felületen keresztül léphetünk be az aláíró felületre, ahol többkörös azonosítás után, titkos jelszavunkat használva aláírhatjuk a feltöltött digitális dokumentumot. Ezek jellemzően pdf-állományok, de számos egyéb fájlformátum is aláírható elektronikusan. Az e-aláírás egy személyes, digitális ujjlenyomat, ami az adott dokumentum kódjába „ég bele”. Az így aláírt dokumentum hitelessége tökéletesen megegyezik a hagyományos, papíron, tollal aláírt verzióéval.

Ki, milyen megoldást válasszon?

Az elektronikus aláírok két fő típusa a fokozott és a minősített biztonságú e-aláírás.

A fokozott biztonságú e-aláíró tanúsítvány, Magyarországon belüli ügyletekben alkalmas egyszerű okirat hitelesítésére- megfelel az írásbeliség követelményének - és személyes megjelenés nélkül, online igényelhető.

egyszerű okirat hitelesítésére- megfelel az írásbeliség követelményének - és személyes megjelenés nélkül, online igényelhető. A minősített e-aláíró tanúsítvány az unió minden országában egységesen elfogadott, Magyarországon a teljes bizonyító erejű magánokirat joghatását biztosítja, kiváltásához személyes azonosításra van szükség. Erre a NETLOCK ügyfélszolgálatán telefonos időpontfoglalás után van lehetőség, illetve helyszíni kiszállás kérésével, amikor a NETLOCK munkatársa az ügyfél munkahelyén végzi el a személyazonosítást. A személyes azonosítás esetén a tanúsítványt még aznap megkaphatja az ügyfél.

Gattyán György: nagyvállalatok és kisebb cégek egyaránt e-aláírásra váltanak most



„A járvány miatt e-aláírásra regisztráló vállalatok között felülreprezentáltak a telekommunikációs, az informatikai vállalatok, az ipari gyártócégek, pénzintézetek, ugyanakkor számos kisvállalat is most nyújtotta be az igényét az elektronikus aláírásra. Az e-aláírás az egyetlen eszköz arra, hogy papíron zajló, aláírást igénylő folyamatokat jogilag hiteles módon digitalizáljunk. Szomorú, de ilyen válsághelyzetekben lesz igazán érezhető, hogy milyen hozzáadott értékkel bír ez a technológia valójában. Most a legfontosabb a dolgozók egészségének védelme, ezt pedig úgy tudjuk leginkább megoldani, ha a lehető legteljesebb mértékben biztosítjuk a munkához szükséges feltételeket otthon is. Néhány nap alatt a Doclernél 1300 kollégánk tért át az otthoni munkára, ebben pedig kulcsszerepet kap a NETLOCK e-aláírás technológiája” – mondta el Gattyán György, a Docler Holding alapító tulajdonosa.